राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !

आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. बाजरे की राब आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं. राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरे की राब बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.