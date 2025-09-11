Zee Rajasthan
राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !

Aman Singh
Published: Sep 11, 2025, 08:04 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 08:04 PM IST
Bajre ki Raab

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
Bajre ki Raab

आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. बाजरे की राब आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं. राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरे की राब बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.