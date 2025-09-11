राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !

Published: Sep 11, 2025, 08:04 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 08:04 PM IST
1/7
Bajre ki Raab
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7
Bajre ki Raab
2/7
आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. बाजरे की राब आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं. राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरे की राब बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.