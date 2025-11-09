सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरे की राब, ठंड भागेगी कोसों दूर!

Published: Nov 09, 2025, 08:38 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 08:38 PM IST
1/7
Bajre Ki Raab
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Bajre Ki Raab
2/7
आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरे की राब को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बाजरे की राब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरे की राब बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.