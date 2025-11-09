Zee Rajasthan
सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरे की राब, ठंड भागेगी कोसों दूर!

Rajasthani Bajre Ki Raab: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 09, 2025, 08:38 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 08:38 PM IST
Bajre Ki Raab

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Bajre Ki Raab

आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरे की राब को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बाजरे की राब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बाजरे की राब बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.