/गर्मियों में राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बाजरे की राब, जानें रेसिपी और फायदे

3 /6

राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के 2 कप छाछ, 2 चम्मच बाजरे का आटा, 2 कप पानी, 1 चम्मच हरी मिर्च लहसुन कूटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आवश्यकतानुसार धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक की आवश्यकता होगी.