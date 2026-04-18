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गर्मियों में राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बाजरे की राब, जानें रेसिपी और फायदे

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 18, 2026, 07:59 PM|Updated: Apr 18, 2026, 07:59 PM

Rajasthani Bajre ki Rab: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बाजरे की राब के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राब की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरे की राब को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए बाजरे की राब बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी बाजरे की राब बनाने के 2 कप छाछ, 2 चम्मच बाजरे का आटा, 2 कप पानी, 1 चम्मच हरी मिर्च लहसुन कूटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आवश्यकतानुसार धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक की आवश्यकता होगी.
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सबसे पहले एक बाउल में छाछ निकाल लें और फिर इसमें बाजरे का आटा और पानी मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद कड़ाही में घी गरम करके जीरा और हींग डाल दें. अब बाजरे और छाछ का घोल डालकर धीमी आंच पर चलाते रहें.
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अब इसमें काली मिर्च पाउडर, भूना हुआ जीरा पाउडर और कूटी हुई हरी मिर्च लहसुन मिला दें. इसके बाद इसे 10-15 मिनट तक पका लें जब तक राब हल्की गाढ़ी न हो जाए. बीच-बीच में चलाते रहें.
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इसके बाद इसमें नमक मिलाकर 5 मिनट तक और पका लें. फिर इसमें धनिया पत्ती मिलाकर गैस बंद कर दें. अब आपकी बाजरे की राब बनकर तैयार है. अब इसमें ऊपर से भूना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पत्ती मिला दें.
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