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गर्मी में पेट को देना है आराम, तो राजस्थानी बाजरे की राबड़ी का करें सेवन! जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Bajre Ki Rabdi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर बाजरे की राबड़ी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 17, 2026, 06:00 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 06:00 PM IST
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Bajre Ki Rabdi

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बाजरे की राबड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी बाजरे की राबड़ी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बाजरे की राबड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी बाजरे की राबड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.