ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बालूशाही के बारे में बताएंगे.

Published: Sep 20, 2025, 08:38 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 08:38 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बालूशाही के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी बालूशाही की रेसिपी बताएंगे.राजस्थानी बालूशाही को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बालूशाही बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.