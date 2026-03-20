राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बनाना मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Mar 20, 2026, 05:31 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 05:31 PM IST
1/8
Banana malpua
1/8
Photograph:
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बनाना मालपुआ के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/8
Banana malpua
2/8
Photograph:
आज हम आपको राजस्थानी बनाना मालपुआ की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बनाना मालपुआ को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी बनाना मालपुआ बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.