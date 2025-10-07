ऐसे घर पर बनाएं राजस्थानी बेड़मी पूरी, जानें रेसिपी और फायदें

Published: Oct 07, 2025, 07:06 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 07:06 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बेड़मी पूरी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी बेड़मी पूरी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बेड़मी पूरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बेड़मी पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बेड़मी पूरी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.