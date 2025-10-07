Zee Rajasthan
mobile app

ऐसे घर पर बनाएं राजस्थानी बेड़मी पूरी, जानें रेसिपी और फायदें

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बेड़मी पूरी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 07, 2025, 07:06 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 07:06 PM IST
1/7

Bedmi Puri

Bedmi Puri1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बेड़मी पूरी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7

Bedmi Puri

Bedmi Puri2/7
आज हम आपको राजस्थानी बेड़मी पूरी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बेड़मी पूरी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बेड़मी पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बेड़मी पूरी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.