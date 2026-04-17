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गर्मियों में पेट के लिए रामबाण है राजस्थानी बेल शरबत! जानें रेसिपी और फायदे

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 17, 2026, 08:47 PM|Updated: Apr 17, 2026, 08:47 PM

Rajasthani Bel Sharbat: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी बेल शरबत के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बेल शरबत के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी बेल शरबत की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बेल शरबत को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए बेल शरबत बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी बेल शरबत बनाने के लिए 1 बेल फ्रूट, 2-3 चम्मच शक्कर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच काला नमक और 2 चुटकी इलाइची पाउडर की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले बेल को तोड़कर उसका छिलका निकाल कर अलग कर दें. अब ग्राइंडर में बेल, चीनी और पानी डालकर मिक्स कर लें. वैसे तो ये शरबत बिना ग्राइंड के भी बनाया जा सकता है. अब उसको अच्छे से पिस लें.
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अब शरबत को अच्छे से छानकर अलग कर लें और उसमें चीनी और इलाइची पाउडर डालकर एक बार और पिस लें. अब आपका बेल का शरबत बनकर तैयार है.
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अब इसे गिलास में डालकर परोसें. इसके बाद ऊपर से काला नमक और जीरा पाउडर डाल दें.
Tags:
Rajasthani Bel Sharbat
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