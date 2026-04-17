/गर्मियों में पेट के लिए रामबाण है राजस्थानी बेल शरबत! जानें रेसिपी और फायदे

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सबसे पहले बेल को तोड़कर उसका छिलका निकाल कर अलग कर दें. अब ग्राइंडर में बेल, चीनी और पानी डालकर मिक्स कर लें. वैसे तो ये शरबत बिना ग्राइंड के भी बनाया जा सकता है. अब उसको अच्छे से पिस लें.