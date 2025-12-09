Zee Rajasthan
सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस डिश, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

Rajasthani Besan Gatte ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बेसन गट्टे की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 09, 2025, 06:59 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 06:59 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बेसन गट्टे की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको बेसन गट्टे की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. बेसन गट्टे की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
बेसन गट्टे की सब्जी को बनाने के लिए 1 कप बेसन, 1 टी स्पून तेल, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1/8 टी स्पून बेकिंगसोडा, स्वाद अनुसार नमक की आवश्यकता पड़ती है.