राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बेसन वाली मिर्ची की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
Published:Mar 09, 2026, 12:05 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 12:05 PM IST
Besan Mirchi Ki Sabzi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बेसन वाली मिर्ची की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.