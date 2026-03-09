Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बेसन वाली मिर्ची की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Besan Mirchi Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बेसन वाली मिर्ची की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 09, 2026, 12:05 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 12:05 PM IST
1/6

Besan Mirchi Ki Sabzi

Besan Mirchi Ki Sabzi1/6
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन बेसन वाली मिर्ची की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/6

Besan Mirchi Ki Sabzi

Besan Mirchi Ki Sabzi2/6
आज हम आपको राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.