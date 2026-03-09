राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बेसन वाली मिर्ची की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

आज हम आपको राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी बेसन वाली मिर्ची की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.