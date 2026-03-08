राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा बैंगन, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Mar 08, 2026, 07:06 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 07:06 PM IST
1/7
Rajasthani Bharwa baingan
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन भरवा बैंगन के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Rajasthani Bharwa baingan
2/7
आज हम आपको राजस्थानी भरवा बैंगन की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी भरवा बैंगन को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी भरवा बैंगन बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.