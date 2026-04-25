/राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा मिर्च आचार, जानें आसान रेसिपी

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राजस्थानी भरवा मिर्च आचार बनाने के लिए 250 ग्राम मिर्च, 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच दाना मेथी, 2 चम्मच राई, 1 चुटकी हींग, स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कटोरी तेल और 1/2 छोटा चम्मच नींबू रस या अमचूर पाउडर की जरूरत पड़ेगी.