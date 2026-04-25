/राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा मिर्च आचार, जानें आसान रेसिपी

Rajasthani Bharwa Mirch Ka Achar: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी भरवा मिर्च आचार के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी भरवा मिर्च आचार के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी भरवा मिर्च आचार की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी भरवा मिर्च आचार को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए भरवा मिर्च आचार बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी भरवा मिर्च आचार बनाने के लिए 250 ग्राम मिर्च, 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच दाना मेथी, 2 चम्मच राई, 1 चुटकी हींग, स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कटोरी तेल और 1/2 छोटा चम्मच नींबू रस या अमचूर पाउडर की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले मिर्च को धोकर धूप में सूखा दें. इसके बाद सूखने पर उनके डंठल तोड़कर ऊपर की तरफ से चीरा लगा लें. अब सब मसाले को मिलाकर उसमें थोड़ा सा तेल भी मिलाकर मिर्च में भर लें.
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इसके बाद बचा हुआ तेल डालकर बन्नी को कपडे़ से बांधकर 3 दिन तक रख दें. इसके बाद तीन दिन बाद हमारा आचार बनकर तैयार है.