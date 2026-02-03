Zee Rajasthan
राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Feb 03, 2026, 06:22 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 06:22 PM IST
Bharwa mirchi

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी भरवा मिर्ची के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Bharwa mirchi

आज हम आपको राजस्थानी भरवा मिर्ची की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी भरवा मिर्ची को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी भरवा मिर्ची बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.