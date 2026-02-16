राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
Published: Feb 16, 2026, 07:14 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 07:14 PM IST
Bharwa Pyaz Ki Sabzi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी भरवा प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी भरवा प्याज की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी भरवा प्याज की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी भरवा प्याज की सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.