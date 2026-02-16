राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी भरवा प्याज की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.