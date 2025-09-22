झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बूंदी रायता, जानें आसान रेसिपी और फायदें

Published: Sep 22, 2025, 07:49 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 07:49 PM IST
1/7
Boondi Raita
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी बूंदी रायता के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7
Boondi Raita
2/7
आज हम आपको राजस्थानी बूंदी रायता की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी बूंदी रायता को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी बूंदी रायता को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी बूंदी रायता बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.