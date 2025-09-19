दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!

Published: Sep 19, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 06:00 PM IST
1/7
Churma ladoo
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी चूरमा लड्डू के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7
Churma ladoo
2/7
आज हम आपको राजस्थानी चूरमा लड्डू की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी चूरमा लड्डू को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी चूरमा लड्डू बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.