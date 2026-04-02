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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं चूरमा, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Churma: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी चूरमा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 02, 2026, 01:04 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 01:04 PM IST
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी चूरमा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी चूरमा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी चूरमा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी चूरमा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.