राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Feb 07, 2026, 08:37 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 08:37 PM IST
1/7
Rajasthani Dahi mirchi
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दही मिर्ची के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Rajasthani Dahi mirchi
2/7
आज हम आपको राजस्थानी दही मिर्ची की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दही मिर्ची को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी दही मिर्ची बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.