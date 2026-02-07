Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Dahi mirchi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दही मिर्ची के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Feb 07, 2026, 08:37 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 08:37 PM IST
1/7

Rajasthani Dahi mirchi

Rajasthani Dahi mirchi1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दही मिर्ची के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7

Rajasthani Dahi mirchi

Rajasthani Dahi mirchi2/7
आज हम आपको राजस्थानी दही मिर्ची की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दही मिर्ची को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी दही मिर्ची बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.