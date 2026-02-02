Zee Rajasthan
दाल बाटी के साथ क्यों जरूरी है लाल लहसुन की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे

Published: Feb 02, 2026, 07:56 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 07:56 PM IST
Dal Bati Laal Lahsun Ki Chutney

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Dal Bati Laal Lahsun Ki Chutney

आज हम आपको राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.