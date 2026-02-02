दाल बाटी के साथ क्यों जरूरी है लाल लहसुन की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे

आज हम आपको राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी दाल बाटी लाल लहसुन की चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.