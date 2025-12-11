राजस्थानी दाल ढोकली आपने टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी और फायदे

Published: Dec 11, 2025, 07:12 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 07:12 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन पंचमेल दाल के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी दाल ढोकली की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल ढोकली को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
राजस्थानी दाल ढोकली बनाने के लिए 1 छोटी कटोरी मूंग दाल, 1/4 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी गेहूं का आटा, स्वादानुसार नमक, 3-4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून राई, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च आवश्यकता होगी.