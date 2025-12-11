Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी दाल ढोकली आपने टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Dal dhokli: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल ढोकली के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 11, 2025, 07:12 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 07:12 PM IST
1/6

Rajasthani Dal dhokli

Rajasthani Dal dhokli1/6
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन पंचमेल दाल के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी दाल ढोकली की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल ढोकली को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
2/6

Rajasthani Dal dhokli

Rajasthani Dal dhokli2/6
राजस्थानी दाल ढोकली बनाने के लिए 1 छोटी कटोरी मूंग दाल, 1/4 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी गेहूं का आटा, स्वादानुसार नमक, 3-4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून ‌राई, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च आवश्यकता होगी.