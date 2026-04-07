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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दाल ढोकली, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दाल ढोकली के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 07, 2026, 01:36 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 01:36 PM IST
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Rajasthani Dal Dhokli

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल ढोकली के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी दाल ढोकली की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल ढोकली को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी दाल ढोकली बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.