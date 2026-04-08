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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दाल मखनी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani famous food Dal makhani: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दाल मखनी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 08, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 01:41 PM IST
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Rajasthani Dal makhani

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल मखनी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी दाल मखनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल मखनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी दाल मखनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.