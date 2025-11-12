Zee Rajasthan
ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Dal Paniya: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल पनिया के बारे में बताएंगे.

Published: Nov 12, 2025, 08:44 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 08:44 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल पनिया के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी दाल पनिया की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल पनिया को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी दाल पनिया को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी दाल पनिया बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.