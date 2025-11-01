Zee Rajasthan
राजस्थानी दाल टिक्कड़ ट्राई किया क्या ? देखकर ही मुंह में आ जाएगा पानी!

Rajasthani Dal tikkad: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दाल टिक्कड़ के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 01, 2025, 07:57 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 07:57 PM IST
Rajasthani Dal tikkad

Rajasthani Dal tikkad

आज हम आपको राजस्थानी दाल टिक्कड़ की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दाल टिक्कड़ को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानीदाल टिक्कड़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानीदाल टिक्कड़ बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.