राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी ढोकला के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 03, 2025, 07:15 PM IST | Updated: Oct 03, 2025, 07:15 PM IST
Rajasthani dhokla

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी ढोकला बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
Rajasthani dhokla

आज हम आपको राजस्थानी ढोकला की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी ढोकला को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी ढोकला को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी ढोकला बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.