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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं दूधिया खीच, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Doodhiya kheech: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी दूधिया खीच के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 14, 2026, 07:31 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 07:31 PM IST
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Doodhiya kheech

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी दूधिया खीच के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी दूधिया खीच की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी दूधिया खीच को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए दूधिया खीच बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.