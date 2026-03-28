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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं फाफड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Fafda: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी फाफड़ा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 28, 2026, 08:30 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 08:30 PM IST
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी फाफड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी फाफड़ा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी फाफड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी फाफड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.