Zee Rajasthan
mobile app

सर्दियों में खाएं राजस्थानी गाजर का हलवा, ठंड हो जाएगी छू मंतर!

Rajasthani Gajar ka Halwa: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गाजर का हलवा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 18, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 08:02 PM IST
1/6

Gajar ka Halwa

Gajar ka Halwa1/6
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गाजर का हलवा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी गाजर का हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गाजर का हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
2/6

Gajar ka Halwa

Gajar ka Halwa2/6
राजस्थानी गाजर का हलवा को बनाने के लिए 2 किलोग्राम गाजर, 1 लीटर दूध, 250 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम काजू,100 खोवा, 1 कटोरी देसी घी और 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर की जरूरत पड़ेगी.