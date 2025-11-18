सर्दियों में खाएं राजस्थानी गाजर का हलवा, ठंड हो जाएगी छू मंतर!

Published: Nov 18, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 08:02 PM IST
Gajar ka Halwa
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गाजर का हलवा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी गाजर का हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गाजर का हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
राजस्थानी गाजर का हलवा को बनाने के लिए 2 किलोग्राम गाजर, 1 लीटर दूध, 250 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम काजू,100 खोवा, 1 कटोरी देसी घी और 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर की जरूरत पड़ेगी.