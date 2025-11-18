सर्दियों में खाएं राजस्थानी गाजर का हलवा, ठंड हो जाएगी छू मंतर!

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गाजर का हलवा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी गाजर का हलवा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गाजर का हलवा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.