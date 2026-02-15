Zee Rajasthan
राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Gatta Curry: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गट्टा करी के बारे में बताएंगे.

Published: Feb 15, 2026, 07:05 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 07:05 PM IST
Rajasthani Gatta Curry

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गट्टा करी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Rajasthani Gatta Curry

आज हम आपको राजस्थानी गट्टा करी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गट्टा करी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी गट्टा करी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.