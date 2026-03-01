राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Mar 01, 2026, 08:04 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 08:04 PM IST
Rajasthani Gatta Kari
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन गट्टा करी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी गट्टा करी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गट्टा करी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी गट्टा करी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.