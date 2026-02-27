Zee Rajasthan
राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टे की सूखी सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Gatte Ki Sukhi Sabji: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन गट्टे की सूखी सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Aman Singh
Reported ByAman Singh
Feb 27, 2026, 08:36 PM IST
Gatte Ki Sukhi Sabji

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन गट्टे की सूखी सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Gatte Ki Sukhi Sabji

आज हम आपको राजस्थानी गट्टे की सूखी सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गट्टे की सूखी सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी गट्टे की सूखी सब्जी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.