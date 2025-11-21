राजस्थानी घसेला खाया क्या? टेस्ट ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!

Published: Nov 21, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 07:14 PM IST
Rajasthani Ghasela
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी घसेला के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी घसेला की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी घसेला को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
राजस्थानी घसेला को बनाने के लिए आवश्यकतानुसार तेल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरे प्याज के पत्ते, कुछ टहनियां बारीक कटी हुई, 1-1/2 कप बेसन, धनिया पत्ती, कुछ टहनियां बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आवश्यकतानुसार नमक की जरूरत पड़ेगी.