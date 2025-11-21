Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी घसेला खाया क्या? टेस्ट ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!

Rajasthani Ghasela: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी घसेला के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Nov 21, 2025, 07:14 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 07:14 PM IST
1/5

Rajasthani Ghasela

Rajasthani Ghasela1/5
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी घसेला के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी घसेला की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी घसेला को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
2/5

Rajasthani Ghasela

Rajasthani Ghasela2/5
राजस्थानी घसेला को बनाने के लिए आवश्यकतानुसार तेल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरे प्याज के पत्ते, कुछ टहनियां बारीक कटी हुई, 1-1/2 कप बेसन, धनिया पत्ती, कुछ टहनियां बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आवश्यकतानुसार नमक की जरूरत पड़ेगी.