Published: Oct 21, 2025, 07:18 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 07:18 PM IST
1/9
Rajasthani Ghevar
1/9
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी घेवर के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/9
Rajasthani Ghevar
2/9
आज हम आपको राजस्थानी घेवर की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी घेवर को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी घेवर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी घेवर बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.