राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!

Rajasthani famous food: आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी घेवर के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.

Published: Sep 12, 2025, 06:46 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 06:46 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी घेवर के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी घेवर की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी घेवर घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं. राजस्थानी घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी घेवर बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.