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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गुड़ का चूरमा, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Gud Ka Churma: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी गुड़ का चूरमा के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 24, 2026, 06:16 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 06:16 PM IST
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Rajasthani Gud ka churma

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गुड़ का चूरमा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी गुड़ का चूरमा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुड़ का चूरमा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी गुड़ का चूरमा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.