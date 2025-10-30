सर्दियों में बनाएं राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक, एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

आज हम आपको राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.