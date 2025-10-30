Zee Rajasthan
सर्दियों में बनाएं राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक, एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

Rajasthani Gud Mungfali Ki Gajak: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 30, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:37 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी गुड़ मूंगफली की गजक बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.