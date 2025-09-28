दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल

Published: Sep 28, 2025, 05:37 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 05:37 PM IST
Rajasthani Gujiya
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गुजिया के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी गुजिया की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुजिया को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी गुजिया बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.