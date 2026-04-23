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राजस्थान के शाही गुलाब बाटी चूरमा की इंटरनेशनल थाली में एंट्री, आपने खाया क्या ?

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 23, 2026, 01:27 PM|Updated: Apr 23, 2026, 01:27 PM

Rajasthani Gulab Bati Churma: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए गुलाब बाटी चूरमा बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप घी मोयन के लिए, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 5-6 ड्रॉप्स व्हाइट रोज़ एसेंस, 4-5 ड्रॉप्स रसबेरी रेड कलर और तलने के लिए आवश्यकतानुसार घी की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले आटे को छान लें. इसके बाद आटे में 1/4 कप घी डालकर अच्छे से मिला लें. अब घी को अच्छे से मसलकर मिलाने के बाद गुनगुने पानी से आटे को टाइट गूंथ ले.
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इसके बाद आटे को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें. अब आटे को एक बार अच्छे से मसलकर उसकी बड़ी लोई तोड़ लें. इसके बाद इससे बेल बना लें.
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अब पानी में 15-20 मिनट तक उबाल लें और इसकी गोल-गोल आकार की स्लाइस काट लें. अब गर्म घी में सुनहरा होने तक इसे तल लें. इसके बाद इसे ठंडा कर लें. जब ये ठंडा हो जाए, तो इसे ग्राइंडर में पीसकर चूरमा बना लें.
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इसके बाद इसमें चीनी और इलाइची पाउडर दोनों एसेंस डालकर मिला लें. अब 3 बड़ा चम्मच इसमें गर्म घी मिला लें. अब चूरमा का लड्डू बना लें और बाटी के साथ सर्व करें.
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राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा का अद्भुत उदाहरण हाल ही में राष्ट्रपति भवन में देखने को मिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के सम्मान में एक भव्य राजकीय भोज का आयोजन किया. इस प्रतिष्ठित अवसर पर PM नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.
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