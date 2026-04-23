/राजस्थान के शाही गुलाब बाटी चूरमा की इंटरनेशनल थाली में एंट्री, आपने खाया क्या ?

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राजस्थानी गुलाब बाटी चूरमा का अद्भुत उदाहरण हाल ही में राष्ट्रपति भवन में देखने को मिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के सम्मान में एक भव्य राजकीय भोज का आयोजन किया. इस प्रतिष्ठित अवसर पर PM नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.