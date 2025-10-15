राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी टेस्ट किया क्या ? शाही पनीर भी इसके आगे फेल!

Published: Oct 15, 2025, 08:22 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 08:22 PM IST
1/7
Gulab jamun ki sabzi
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7
Gulab jamun ki sabzi
2/7
आज हम आपको राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.