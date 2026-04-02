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राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Hari Mirch Ka Achar: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी हरी मिर्च के अचार के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Apr 02, 2026, 02:22 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 02:22 PM IST
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Hari Mirch Ka Achar

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी हरी मिर्च के अचार के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी हरी मिर्च के अचार की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी हरी मिर्च के अचार को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी हरी मिर्च के अचार बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.