राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

Published:Apr 02, 2026, 02:22 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 02:22 PM IST
1/7
Hari Mirch Ka Achar
1/7
Photograph:
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी हरी मिर्च के अचार के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
Hari Mirch Ka Achar
2/7
Photograph:
आज हम आपको राजस्थानी हरी मिर्च के अचार की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी हरी मिर्च के अचार को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी हरी मिर्च के अचार बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.