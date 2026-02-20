राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च के टिपोरे, जानें रेसिपी और फायदे
Published:Feb 20, 2026, 08:46 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 08:46 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी हरी मिर्च के टिपोरे बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.