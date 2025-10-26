जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

आज हम आपको राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.