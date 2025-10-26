Zee Rajasthan
mobile app

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

Rajasthani Jodhpuri gatte ki sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 26, 2025, 06:10 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 06:10 PM IST
1/7

Jodhpuri gatte ki sabzi

Jodhpuri gatte ki sabzi1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
2/7

Jodhpuri gatte ki sabzi

Jodhpuri gatte ki sabzi2/7
आज हम आपको राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.