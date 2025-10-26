जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
Published: Oct 26, 2025, 06:10 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 06:10 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.