राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं जोधपुरी मावा कचोरी, जानें रेसिपी और फायदे
Rajasthani Jodhpuri mawa kachori: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी के बारे में बताएंगे.
Published: Feb 17, 2026, 07:35 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 07:35 PM IST
1/8
Jodhpuri mawa kachori
1/8
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/8
Jodhpuri mawa kachori
2/8
आज हम आपको राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.