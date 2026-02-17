Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं जोधपुरी मावा कचोरी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Jodhpuri mawa kachori: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी के बारे में बताएंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Feb 17, 2026, 07:35 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 07:35 PM IST
1/8

Jodhpuri mawa kachori

Jodhpuri mawa kachori1/8
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/8

Jodhpuri mawa kachori

Jodhpuri mawa kachori2/8
आज हम आपको राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी जोधपुरी मावा कचौड़ी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.