सर्दियों में सुबह-सुबह खाएं जोधपुरी मिर्ची वड़ा, ठंड का उठाएं लुत्फ़

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन जोधपुरी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको जोधपुरी मिर्ची वड़ा की रेसिपी बताएंगे. जोधपुरी मिर्ची वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.