सर्दियों में सुबह-सुबह खाएं जोधपुरी मिर्ची वड़ा, ठंड का उठाएं लुत्फ़

Published: Nov 27, 2025, 09:28 AM IST | Updated: Nov 27, 2025, 09:28 AM IST
1/7
Jodhpuri Mirchi Vada
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन जोधपुरी मिर्ची वड़ा के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको जोधपुरी मिर्ची वड़ा की रेसिपी बताएंगे. जोधपुरी मिर्ची वड़ा को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
2/7
Jodhpuri Mirchi Vada
2/7
जोधपुरी मिर्ची वड़ा को बनाने के लिए 3 बड़ी मिर्ची, 2 उबले हुए आलू, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च अदरक और लहसुन कुटा हुआ, 1 बारीक कटा हुआ प्याज जरूरत पड़ेगी.