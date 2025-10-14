जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी खाई क्या ? मशरूम भी इसके आगे फेल!

Published: Oct 14, 2025, 07:42 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 07:42 PM IST
Jodhpuri rabodi ki sabzi
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.