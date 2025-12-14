राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

आज हम आपको राजस्थानी जंगली मास की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जंगली मास को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी जंगली मास आमतौर पर राजस्थानी लाल मिर्च, लहसुन, लौंग, नमक सहित साधारण और साबुत मसालों से बनाया जाता है.