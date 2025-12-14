Zee Rajasthan
राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

Published: Dec 14, 2025, 03:29 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 03:29 PM IST
Rajasthani Junglee meat

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी जंगली मास के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
Rajasthani Junglee meat

आज हम आपको राजस्थानी जंगली मास की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी जंगली मास को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी जंगली मास आमतौर पर राजस्थानी लाल मिर्च, लहसुन, लौंग, नमक सहित साधारण और साबुत मसालों से बनाया जाता है.