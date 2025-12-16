Zee Rajasthan
सर्दियों में घर पर बनाएं कच्ची हल्दी की सब्जी, एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

Rajasthani Kachi Haldi Ki Sabzi: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Published: Dec 16, 2025, 07:55 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 07:55 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. आज हम आपको राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम कच्ची हल्दी, 1/2 कटोरी घी, 1 कप हरी ताजी मटर, 1 प्याज कटा हुआ, 1 टमाटर कटा हुआ, 2 चम्मच बारीक कटा लहसुन, 2 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 कटोरी दही फेंटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च आवश्यकता होगी.