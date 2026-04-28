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राजस्थानी स्टाइल में घर पर ऐसे बनाएं कचरी की चटनी, जानें आसान रेसिपी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 28, 2026, 07:18 PM|Updated: Apr 28, 2026, 07:18 PM

Rajasthani Kachri Ki Chutney: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी कचरी की चटनी के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कचरी की चटनी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी कचरी की चटनी की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी कचरी की चटनी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी कचरी की चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी कचरी की चटनी बनाने के लिए 6 कचरी, 12 कली लहसुन, 1 बड़ा चमच्च जीरा, स्वादानुसार नमक, 3 बड़े चमच्च दही और 1 छोटे चम्मच घी की जरूरत पडे़गी.
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सबसे पहले कचरी को छीलकर काट लें. बनाने से पहले कचरी को चखकर देख लें कि यह खारी न हो.
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अब एक मिक्सर ग्राइंडर में कचरी, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, जीरा, नमक और दही डालकरअच्छी तरह पीस लें. अगर ये ज्यादा गाढ़ा हो जाए, तो थोड़ा और दही डालकर फिर से पीस लें.
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इसके बाद एक पैन में घी गरम करके इसमें जीरा डालकर 10 सेकेंस तक पकने दें. इसमें कचरी का पिसा हुआ मिश्रण डालें और मिला दें. अब आपकी राजस्थानी कचरी की चटनी बनकर तैयार है.
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