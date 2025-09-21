Zee Rajasthan
ऐसे बनाएं राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदें

Rajasthan famous food: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी के बारे में बताएंगे.

Published: Sep 21, 2025, 07:17 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 07:17 PM IST
आज हम आपको राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे.राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.