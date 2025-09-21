ऐसे बनाएं राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदें

Published: Sep 21, 2025, 07:17 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 07:17 PM IST
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुप्त उठा सकते हैं.
आज हम आपको राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी की रेसिपी बताएंगे.राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ेगी. चलिए आइए राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी बनाने की विधि और सामग्री के बारे में जानते हैं.