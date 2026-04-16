/गर्मियों में राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं कैरी छाछ, पेट की समस्याओं से मिलेगी राहत!

Rajasthani Kairi Chhachh: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी कैरी छाछ के बारे में बताएंगे.
1/7
राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी कैरी छाछ के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
2/7
आज हम आपको राजस्थानी कैरी छाछ की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी कैरी छाछ को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए कैरी छाछ बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
3/7
राजस्थानी कैरी छाछ बनाने के लिए 2 मध्यम आकार की कच्ची कैरी, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर,1/4 चम्मच सादा नमक, 5-6 छोटी चम्मच चीनी स्वादानुसार और आवश्यकतानुसार बर्फ के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी.
4/7
सबसे पहले कैरी को अच्छे से धो लें. इसके बाद कुकर में आवश्यकतानुसार पानी डालकर इसमें कैरी डाल दें और कुकर का ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर दो सीटी आने तक पका लें.
5/7
अब कुकर की भाप निकल जाने पर कैरी को एक बर्तन में निकाल कर इसमें ठंडा पानी मिला दें और 5 मिनट के लिए रख दें. अब जब कैरी ठंडी हो जाए तो इसका छिलका उतारकर इसका गूदा अलग कर लें.
6/7
मिक्सर जार में कैरी का गूदा, काला नमक, चीनी और सादा नमक डालकर थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लें. अब बनी हुई छाछ को एक जग में निकालकर इसमें बर्फ डालकर आवश्यकतानुसार पानी मिला लें या ठंडा होने के लिए कुछ टाइम फ्रिज में रख दें.
7/7
अब आपका कैरी छाछ बनकर तैयार है. इसके बाद ग्लास में सर्व करते समय ऊपर से इसपर भुना हुआ जीरा और सूखा पुदीना स्प्रिंकल करके सर्व करें.