/गर्मियों में राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं कैरी छाछ, पेट की समस्याओं से मिलेगी राहत!

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मिक्सर जार में कैरी का गूदा, काला नमक, चीनी और सादा नमक डालकर थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लें. अब बनी हुई छाछ को एक जग में निकालकर इसमें बर्फ डालकर आवश्यकतानुसार पानी मिला लें या ठंडा होने के लिए कुछ टाइम फ्रिज में रख दें.